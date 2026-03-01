«Вечер он провёл в роли наблюдателя». L’Équipe — об игре Сафонова в матче «ПСЖ» с «Гавром»

Французское издание L’Équipe оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 24-го тура Лиги 1, в котором парижане победили «Гавр» (1:0). Команды играли на стадионе «Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марк Болланжье.

«Вечер он провёл в роли наблюдателя, внимательного, но в основном просто наблюдателя. Отличный сейв после удара Ндиайе в эпизоде, где был зафиксирован офсайд (11-я минута), перехват мяча далеко от ворот, и на этом всё. Во втором тайме он снова сыграл решающую роль, отразив удар Сумаре (54-я минута), а затем продемонстрировал эффектное вмешательство после прохода Кехта (89-я минута)», — говорится в разборе игры от L’Équipe.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 12 матчей во всех турнирах, пропустил в них 12 голов и пять раз сыграл «на ноль».