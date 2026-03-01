Юрий Сёмин: много сомнительных решений со стороны судей — нужно принимать меры

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге в 1-м туре после возобновления чемпионата.

«Очень много спорных моментов. Главными на футбольном поле стали не футболисты, а реакция на VAR. Очень много остановок, сомнительных решений со стороны судей. Я считаю, что нужно принимать какие-то меры и решения, чтобы футбол не отошёл на второй план», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Балтика» (1:0) был отменён гол защитника калининградцев Кевина Андраде. В игре «Оренбурга» с «Акроном» отменили мяч, забитый нападающим тольяттинцев Артёмом Дзюбой. Во встрече «Краснодара» с «Ростовом» (2:1) случилось два пенальти и два удаления. В матче «Локомотива» с «Пари НН» судьи удалили нападающего железнодорожников Александра Руденко и назначили спорный пенальти в пользу нижегородцев. Махачкалинское «Динамо» забило оба своих гола в ворота «Рубина» (2:1) с 11-метровой отметки.