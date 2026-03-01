«Арсенал» и «Сити» могут побороться за футболиста «ПСЖ» стоимостью € 60 млн — CO

«ПСЖ» не может договориться с полузащитником Сенни Маюлу о продлении контракта, заканчивающегося летом 2027 года. «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити» следят за ситуацией с 19-летним футболистом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, французский гранд не намерен отпускать Маюлу бесплатно. Если соглашение с ним не будет достигнуто, ожидается, что «ПСЖ» начнёт переговоры с другими клубами от € 60 млн. При этом сумма может вырасти до € 65-70 млн. В случае потенциального перехода полузащитника в команду АПЛ его зарплата может быть утроена.

В нынешнем сезоне Маюлу принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

