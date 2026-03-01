Забарный прокомментировал победу «ПСЖ» над «Гавром» в 24-м туре Лиги 1

Защитник французского «ПСЖ» Илья Забарный прокомментировал матч 24-го тура с «Гавром», который завершился победой парижской команды со счётом 1:0.

«Это был сложный матч, мы этого ожидали, здесь никогда не бывает легко играть, но мы получили три важных очка.

Критика всегда часть футбола. Я всегда оставался сосредоточенным, я делаю то, что умею. Это был очень хороший матч для меня, и я должен продолжать в том же духе.

Эта победа важна, мы сосредоточены на каждом матче, все матчи важны, всё просто», — приводит слова Забарного Footmercato.

После 24 туров французского чемпионата «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу с 57 очками.