Забарный прокомментировал победу «ПСЖ» над «Гавром» в 24-м туре Лиги 1
Защитник французского «ПСЖ» Илья Забарный прокомментировал матч 24-го тура с «Гавром», который завершился победой парижской команды со счётом 1:0.
Франция — Лига 1 . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 37'
«Это был сложный матч, мы этого ожидали, здесь никогда не бывает легко играть, но мы получили три важных очка.
Критика всегда часть футбола. Я всегда оставался сосредоточенным, я делаю то, что умею. Это был очень хороший матч для меня, и я должен продолжать в том же духе.
Эта победа важна, мы сосредоточены на каждом матче, все матчи важны, всё просто», — приводит слова Забарного Footmercato.
После 24 туров французского чемпионата «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу с 57 очками.
