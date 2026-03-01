Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Юрий Сёмин обратился с призывом к футболистам РПЛ

Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к футболистам клубов Мир Российской Премьер-Лиги после возобновления сезона.

«Хотелось бы попросить игроков о том, чтобы было меньше различных падений, которые не соответствуют ситуации. Наверное, это тоже не помогает судьям, потому что они думают, что после этих падений игрок травмируется, а травмы никакой нет. Эта имитация падения мешает футболу. Судьям тоже приходится много реагировать, а это остановки матчей. Отсюда для болельщиков количество времени уменьшается для наслаждения футболом. Симуляций становится значительно больше. Руководители должны это сильно пресекать», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

