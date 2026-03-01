Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль раскрыл, о чём общался с Щенсным после замены в матче с «Вильярреалом»

Ямаль раскрыл, о чём общался с Щенсным после замены в матче с «Вильярреалом»
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, о чём он общался с вратарём сине-гранатовых Войцехом Щенсным после замены в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1). В этой игре 18-летний вингер оформил хет-трик. Он покинул поле на 73-й минуте.

Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Ямаль – 28'     2:0 Ямаль – 37'     2:1 Гейе – 49'     3:1 Ямаль – 69'     4:1 Левандовски – 90+1'    

«На скамейке я обсуждал с Теком [Войцехом Щенсным], как всё изменилось, когда вышел Педри. Он взял игру под контроль. Пас, который он мне отдал [на третий гол], был невероятным. Я рад его возвращению.

Это моя лучшая игра? Не знаю, решать вам! Мы с Фликом обсуждали замену, если бы я забил третий гол. Я действительно забил, и эти два события совпали», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Полузащитник «Барселоны» Педри вышел на поле на 59-й минуте. Через 10 минут он ассистировал Ямалю.

Материалы по теме
«Сегодня я доволен тем, что произошло». Флик — о дебютном хет-трике Ямаля

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android