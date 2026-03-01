Ямаль раскрыл, о чём общался с Щенсным после замены в матче с «Вильярреалом»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, о чём он общался с вратарём сине-гранатовых Войцехом Щенсным после замены в матче 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1). В этой игре 18-летний вингер оформил хет-трик. Он покинул поле на 73-й минуте.

«На скамейке я обсуждал с Теком [Войцехом Щенсным], как всё изменилось, когда вышел Педри. Он взял игру под контроль. Пас, который он мне отдал [на третий гол], был невероятным. Я рад его возвращению.

Это моя лучшая игра? Не знаю, решать вам! Мы с Фликом обсуждали замену, если бы я забил третий гол. Я действительно забил, и эти два события совпали», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

Полузащитник «Барселоны» Педри вышел на поле на 59-й минуте. Через 10 минут он ассистировал Ямалю.

