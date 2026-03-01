Комличенко: не должно быть такого, что после каждого матча есть вопросы к судейству

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о работе арбитров в первых матчах после возобновления сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Форвард отметил, что обсуждение ошибок судей после игр не приводит к улучшению ситуации.

— Вопросы по судейству были?

— Да, вопросы вопросами. Но их можно только после игры обсуждать, но это, как мы видим, ни на что не повлияет. РПЛ ударно началась, в каждом матче скандалы, ошибки. Видел, что вчера было, что сегодня. Не должно быть такой тенденции, что в каждом матче есть вопросы к судейству, — приводит слова Комличенко Legalbet.

В первом матче 19-го тура РПЛ арбитры после просмотра VAR отменили гол «Балтики» в ворота «Зенита» из-за офсайда. Калининградцы позже заявили о намерении обжаловать это решение в экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС). В игре между «Локомотивом» и «Пари НН» рефери назначил спорный пенальти в ворота железнодорожников и удалил нападающего команды Александра Руденко.

После встречи между «Краснодаром» и «Ростовом» судьи подверглись критике за отмену гола «быков» из-за зафиксированной игры рукой со стороны Джона Кордобы и назначение пенальти в ворота команды после падения Роналдо в борьбе с Джованни Гонсалесом.

«Локомотив» на своём поле обыграл «Пари НН» со счётом 2:1 благодаря голу Лукаса Фассона. Железнодорожники занимают третье место в таблице РПЛ, набрав 40 очков.