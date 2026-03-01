Лига 1 по просьбе «ПСЖ» перенесла матч с «Нантом» на апрель ради подготовки к «Челси»

Пресс-служба французской Лиги 1 объявила о переносе на апрель матча 26-го тура между «ПСЖ» и «Нантом», который должен был состояться в воскресенье, 15 марта. Об этом сообщается в аккаунте турнира в соцсети X. Отмечается, что перенос произошёл по просьбе «ПСЖ» и с согласованием с «Нантом».

Сообщается, что решение принято ради подготовки парижан к двум матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, где действующие победители турнира встретятся с английским «Челси». Первый матч пройдёт в Париже в среду, 11 марта. Ответная игра состоится во вторник, 17 марта, в Лондоне.

Совет директоров Лиги 1 принял решение о переносе матча с «Нантом» на неделю с 20 по 26 апреля. Точная дата проведения перенесённой игры будет объявлена позже.