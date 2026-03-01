Николай Наумов: Тикнизян вредит себе, а не Галактионову — твоя обида никому не интересна

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о недавних комментариях экс-игрока железнодорожников Наира Тикнизяна, который критически отозвался о главном тренере московского клуба Михаиле Галактионове.

«Ситуация, которую создаёт Тикнизян, вредит прежде всего ему, а не Галактионову. Это подрыв собственного имиджа. Ты ушёл из команды с обидами — держи эту обиду при себе, потому что она никому не интересна. Все прекрасно понимают, что если тренер тебя не ставит в состав — с тобой что-то не так. Причину надо искать в себе. Тренер же не враг себе — сильного игрока не будет сажать на лавку.

Когда Тикнизян пришёл из ЦСКА, он играл в старте и делал это здорово. Как только он снизил требования к себе, его посадили на лавку, что естественно. Обижаться на какие-то человеческие качества — вредить себе и имиджу. Я смотрел, как играет Тикнизян в «Црвене» — он выглядит очень органично и хорошо. Через него идёт много атак. На рынке за тобой смотрят, а этими высказываниями ты только себе вредишь. Тикнизяну нужно прекратить высказывать свои обиды и просто играть», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.