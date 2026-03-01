Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Ямаль — первый футболист в истории со 100 результативными действиями в 18 лет

Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал первым футболистом в истории, достигшим отметки в 100 результативных действий в возрасте 18 лет. Об этом информирует аккаунт One Football на странице в социальной сети X.

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси и экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметились 100 результативными действиями в возрасте 21 года.

После матча 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1) на счету 18-летнего вингера 49 голов и 52 ассиста.

Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Ямаль – 28'     2:0 Ямаль – 37'     2:1 Гейе – 49'     3:1 Ямаль – 69'     4:1 Левандовски – 90+1'    

Ямалю потребовалось 166 матчей для достижения указанного результата. Месси сделал это за 159 игр, а Роналду за 236 встреч.

