Ямаль — первый футболист в истории со 100 результативными действиями в 18 лет

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал первым футболистом в истории, достигшим отметки в 100 результативных действий в возрасте 18 лет. Об этом информирует аккаунт One Football на странице в социальной сети X.

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси и экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметились 100 результативными действиями в возрасте 21 года.

После матча 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1) на счету 18-летнего вингера 49 голов и 52 ассиста.

Ямалю потребовалось 166 матчей для достижения указанного результата. Месси сделал это за 159 игр, а Роналду за 236 встреч.

Материалы по теме Ламин Ямаль достиг отметки в 100 результативных действий за карьеру

Чем уникален Ламин Ямаль: