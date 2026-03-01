Ямаль — первый футболист в истории со 100 результативными действиями в 18 лет
Поделиться
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль стал первым футболистом в истории, достигшим отметки в 100 результативных действий в возрасте 18 лет. Об этом информирует аккаунт One Football на странице в социальной сети X.
Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси и экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметились 100 результативными действиями в возрасте 21 года.
После матча 26-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1) на счету 18-летнего вингера 49 голов и 52 ассиста.
Испания — Примера . 26-й тур
28 февраля 2026, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Ямаль – 28' 2:0 Ямаль – 37' 2:1 Гейе – 49' 3:1 Ямаль – 69' 4:1 Левандовски – 90+1'
Ямалю потребовалось 166 матчей для достижения указанного результата. Месси сделал это за 159 игр, а Роналду за 236 встреч.
Материалы по теме
Чем уникален Ламин Ямаль:
Комментарии
- 1 марта 2026
-
12:40
-
12:35
-
12:31
-
12:22
-
12:20
-
12:16
-
12:10
-
12:10
-
12:07
-
11:55
-
11:55
-
11:49
-
11:47
-
11:45
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:27
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:45
-
10:44
-
10:38
-
10:32
-
10:30
-
10:30
-
10:28
-
10:20
-
10:15
-
10:06
-
10:05