Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Динамо Москва — Крылья Советов: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ 2025/2026, 28 февраля 2026

«Динамо» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ
Сегодня, 1 марта, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лунёв, Осипенко, Маричаль, Зайдензаль, Скопинцев, Рубенс, Фомин, Миранчук, Нгамалё, Бителло, Тюкавин.

«Крылья Советов»: Песьяков, Ороз, Евгеньев, Галдамес, Божин, Фернандес, Костанца, Бабкин, Баньяц, Олейников, Джеффри.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 21 очко. Отрыв от зоны переходных матчей составляет четыре очка. «Крылья Советов» располагаются в зоне стыков, на 13-й строчке. У команды 17 очков в 18 турах. Отрыв от зоны прямого вылета — три очка.

