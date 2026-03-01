Скидки
Главная Футбол Новости

Газизов предположил, что общее собрание клубов РПЛ обсудит проблемы в судействе

Газизов предположил, что общее собрание клубов РПЛ обсудит проблемы в судействе
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов допустил, что общее собрание клубов Мир РПЛ обсудит проблемы отечественного судейства в конце марта во время международной паузы.

В субботу, 28 февраля, президент РПЛ Александр Алаев отметил проблемы в работе арбитров на играх РПЛ. В частности, Алаев выделил частое использование системы VAR, проблемы в работе системы определения офсайдов и спорные судейские решения.

«Соглашусь с Сан Санычем, абсолютно поддержу его в этом вопросе. Нам вместе надо над этим работать, чтобы не было споров, особенно это касается офсайдных линий — хотелось бы более чётких моментов. Хотелось бы обсудить это в кругу коллег. Думаю, это произойдёт на ближайшем общем собрании лиги. Много команд из-за этого страдает, из-за этого страдает российский футбол.

Пока нет [понимания, когда пройдёт следующее заседание общего собрания клубов РПЛ]. Думаю, это будет после 22 марта, когда начнётся пауза на матчи сборных», — приводит слова Газизова «РИА Новости Спорт».

