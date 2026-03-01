Спортдиректор «Локомотива» Ульянов: будем стараться стать чемпионами

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал ситуацию в чемпионате России, отметив, что явного фаворита в борьбе за титул нет. Он также прокомментировал информацию, что глава РЖД поставил задачу команде стать чемпионами.

— Была информация перед рестартом о том, что на базу команды приезжал глава РЖД и якобы поставил задачу — стать чемпионами.

— Михаил Михайлович красиво ответил на этот вопрос на пресс-конференции. Посмотрите и внесите в протокол. Я скажу так — мы каждый матч играем на победу и идём вперёд.

— На ваш взгляд, чемпионство — реальная цель?

— Мы будем стараться. Хотим выиграть каждый матч, а что будет в итоге — посмотрим.

— Видите одного фаворита в борьбе за титул?

— Нет. Одного фаворита нет.

— «Зенит» после случившегося в матче с «Балтикой» не фаворит?

— Это вам виднее, — приводит слова Ульянова «РБ Спорт».

На данный момент «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 40 очками. Лидирует «Краснодар» с 43 очками, «Зенит» занимает вторую строчку (42).