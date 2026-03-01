Скидки
Сулейманов: зачем судьи проводят семинары для футболистов? Могут для себя провести

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов раскритиковал судейство после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'

«Думаю, что судьям нужно задавать вопросы. У нас каждые полгода семинары проводятся. Но я не знаю, зачем для нас их проводить? Можно для себя провести. Мы вроде бы знаем правила. Нас бьют — на ком-то свистят, а на ком-то — нет. Как понимать, мы не знаем», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Футболист «Ростова» Илья Вахания получил красную карточку в компенсированное ко второму тайму время. Ранее, на 51-й минуте, с поля был удалён другой защитник дончан Дмитрий Чистяков.

