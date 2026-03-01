Николай Наумов: «Локомотив» очень понравился, с «Пари НН» команда проявила характер

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал матч 19-го тура Мир РПЛ с «Пари НН». Встреча закончилась победой железнодорожников со счётом 2:1. В концовке первого тайма красную карточку получил нападающий «Локомотива» Александр Руденко.

«Очень тяжёлая игра для «Локомотива». Удаление сильно помешало. Весь второй тайм играли вдесятером, но нужно отметить, что команда проявила характер — это очень здорово на фоне обострения конкуренции. «Локомотив» очень понравился. Сбалансированная игра, Пруцев с Карпукасом неплохо взаимодействуют. Карпукас вообще красавчик! Он растёт и прибавляет. В тяжёлых условиях они сумели удержать счёт и выиграть», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.