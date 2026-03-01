Скидки
«Ещё раз спасибо!» Гвардиола пожаловался на календарь в преддверии матча с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил недовольство расписанием команды. 7 марта «горожане» сыграют с «Ньюкаслом» в матче Кубка Англии, а 11 марта они встретятся с мадридским «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас запланирован матч с «Ньюкаслом» на выезде в Кубке Англии. Большое спасибо, что позволили нам сыграть в 23:00 вместо 18:00, потому что теперь у нас будет меньше времени на восстановление перед поездкой в ​​Мадрид. Ещё раз огромное спасибо!» — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ответная игра между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 марта.

