Футбол

В «Ливерпуле» определили игрока, вокруг которого будет строиться команда — The Touchline

В «Ливерпуле» определили игрока, вокруг которого будет строиться команда — The Touchline
Комментарии

Руководство «Ливерпуля» рассматривает полузащитника Доминика Собослаи в качестве долгосрочной замены для 33-летнего нападающего Мохамеда Салаха на позиции главного игрока команды. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, мерсисайдцы планируют строить команду вокруг 25-летнего футболиста. В нынешнем сезоне в «Ливерпуле» убедились в мастерстве и лидерских качествах венгерского полузащитника.

В нынешнем сезоне Собослаи принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» намерен сохранить Собослаи, несмотря на интерес «Реала» — TEAMtalk

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
