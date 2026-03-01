Гарри Кейн повторил бомбардирское достижение, которое случалось лишь в 1967 и 2001 годах

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил два и более голов в четырёх матчах немецкой Бундеслиги подряд. В субботу, 28 февраля, англичанин оформил дубль в ворота дортмундской «Боруссии» (3:2). Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Свен Яблонски из Бремена.

До Кейна подобное достижение покорялось лишь Лотару Эммериху из дортмундской «Боруссии» в 1967 году и Томиславу Маричу из «Вольфсбурга» в 2001-м. Всего на счету Кейна 30 забитых мячей в 24 матчах чемпионата Германии — 2025/2026.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе мюнхенцев 63 набранных очка в 24 турах. Отрыв от располагающейся на второй строчке дортмундской «Боруссии» составляет 11 очков.