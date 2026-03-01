Скидки
Гарри Кейн повторил бомбардирское достижение, которое случалось лишь в 1967 и 2001 годах

Гарри Кейн повторил бомбардирское достижение, которое случалось лишь в 1967 и 2001 годах
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн забил два и более голов в четырёх матчах немецкой Бундеслиги подряд. В субботу, 28 февраля, англичанин оформил дубль в ворота дортмундской «Боруссии» (3:2). Команды играли на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Свен Яблонски из Бремена.

Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Шлоттербек – 26'     1:1 Кейн – 54'     1:2 Кейн – 70'     2:2 Свенссон – 83'     2:3 Киммих – 87'    

До Кейна подобное достижение покорялось лишь Лотару Эммериху из дортмундской «Боруссии» в 1967 году и Томиславу Маричу из «Вольфсбурга» в 2001-м. Всего на счету Кейна 30 забитых мячей в 24 матчах чемпионата Германии — 2025/2026.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе мюнхенцев 63 набранных очка в 24 турах. Отрыв от располагающейся на второй строчке дортмундской «Боруссии» составляет 11 очков.

Материалы по теме
Матч сезона в Германии — феерия! «Боруссия» и «Бавария» забили пять, а решили всё на 87-й
Матч сезона в Германии — феерия! «Боруссия» и «Бавария» забили пять, а решили всё на 87-й
