Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас: онлайн-трансляция матча 28-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 17:00

«Ман Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция матча 28-го тура АПЛ начнётся в 17:00
Комментарии

Сегодня, 1 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 28-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 27 матчей АПЛ «Манчестер Юнайтед» заработал 48 очков и занимает четвёртое место. «Кристал Пэлас» набрал 35 очков в 27 встречах и располагается на 13-й строчке турнирной таблицы.

В минувшем матче манкунианцы обыграли «Эвертон» со счётом 1:0. «Кристал Пэлас» во встрече 27-го тура одержал победу над «Вулверхэмптоном» также со счётом 1:0. В следующем туре клуб из Манчестера встретится с «Ньюкасл Юнайтед» (4 марта), а лондонцы на день позже сыграют с «Тоттенхэм Хотспур».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
