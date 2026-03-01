В «Динамо» Мх» рассказали о состоянии поля на «Анжи-Арене» после игры с «Рубином»
Поделиться
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о состоянии поля на стадионе «Анжи-Арена» после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Агаларов – 25' 1:1 Шабанхаджай – 35' 2:1 Мастури – 90'
«Поле в хорошем состоянии, если учесть, что снег был липким и тяжёлым — не давал показать хорошее качество футбола. Однако у нас поле в очень хорошем состоянии. Футболисты нашей команды и «Рубина» самим качеством поля были довольны. Мы не можем воздействовать на погодные условия. К сожалению, так происходит второй год подряд, что аномальный снег и мороз», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 1 марта 2026
-
12:40
-
12:35
-
12:31
-
12:22
-
12:20
-
12:16
-
12:10
-
12:10
-
12:07
-
11:55
-
11:55
-
11:49
-
11:47
-
11:45
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:27
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:45
-
10:44
-
10:38
-
10:32
-
10:30
-
10:30
-
10:28
-
10:20
-
10:15
-
10:06
-
10:05