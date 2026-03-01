В «Динамо» Мх» рассказали о состоянии поля на «Анжи-Арене» после игры с «Рубином»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о состоянии поля на стадионе «Анжи-Арена» после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).

«Поле в хорошем состоянии, если учесть, что снег был липким и тяжёлым — не давал показать хорошее качество футбола. Однако у нас поле в очень хорошем состоянии. Футболисты нашей команды и «Рубина» самим качеством поля были довольны. Мы не можем воздействовать на погодные условия. К сожалению, так происходит второй год подряд, что аномальный снег и мороз», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

