Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» Мх» рассказали о состоянии поля на «Анжи-Арене» после игры с «Рубином»

В «Динамо» Мх» рассказали о состоянии поля на «Анжи-Арене» после игры с «Рубином»
Комментарии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о состоянии поля на стадионе «Анжи-Арена» после матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Агаларов – 25'     1:1 Шабанхаджай – 35'     2:1 Мастури – 90'    

«Поле в хорошем состоянии, если учесть, что снег был липким и тяжёлым — не давал показать хорошее качество футбола. Однако у нас поле в очень хорошем состоянии. Футболисты нашей команды и «Рубина» самим качеством поля были довольны. Мы не можем воздействовать на погодные условия. К сожалению, так происходит второй год подряд, что аномальный снег и мороз», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Газизов предположил, что общее собрание клубов РПЛ обсудит проблемы в судействе

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android