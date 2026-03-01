Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Головин высказался о своей результативности в «Монако», игрок сделал 5 ассистов в 6 матчах

Головин высказался о своей результативности в «Монако», игрок сделал 5 ассистов в 6 матчах
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о матче 24-го тура Лиги 1 с «Анже» (2:0), где он сделал ассист. Также футболист высказался насчёт своей результативности, в последних шести играх во всех турнирах он сделал пять результативных передач.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 0
Анже
Анже
1:0 Балогун – 57'     2:0 Адингра – 62'    

«Хорошая игра, победили по делу. Самое главное, что набрали три очка и порадовали болельщиков. Моё участие в забитых мячах? Конечно, очень позитивно и приятно, что и в первом, и во втором случаях получилось довести эти атаки до голов.

Что можно сказать о пяти голевых передачах в последних шести играх? Такие цифры, безусловно, радуют. Надеюсь, они и дальше будут расти. В принципе, для этого и выхожу на поле, чтобы создавать моменты для команды, обострять, что-то придумывать у ворот соперника. Естественно, никто не отменял и участия в оборонительных действиях, но, разумеется, гораздо интереснее создавать ситуации, которые приводят к нашим голам», — приводит слова Головина ТАСС.

Всего в нынешнем сезоне россиянин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Головин отдал ассист в третьем матче подряд. Это рекорд для россиянина в «Монако»

Российские футболисты за рубежом:

