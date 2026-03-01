Газизов отреагировал на победу «Динамо» Мх в первом матче под руководством Евсеева

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о победе бело-голубых под руководством главного тренера Вадима Евсеева в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

«Впереди большая работа. Происходит то, что мы ждали и хотели от Вадима Валентиновича. Всё в том же направлении, на что мы и рассчитывали», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вадим Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо» в конце декабря 2025 года. В первой части сезона РПЛ командой руководил российский специалист Хасанби Биджиев.