Наумов: отвратительное судейство! Судейскую братию надо разогнать к чёртовой матери!

Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал качество судейства после возобновления чемпионата России.

«После возобновления чемпионата меня больше всего огорчило отвратительное судейство! Если команды неплохо готовы к сезону, то судейство ни в какие ворота не лезет. Всю эту судейскую братию надо разогнать к чёртовой матери! Арбитры с введением VAR просто разучились судить. У меня такое впечатление, что они бегают по полю, а смотрят только в монитор. Полностью отказались брать на себя ответственность», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В первом матче 19-го тура РПЛ арбитры после просмотра VAR отменили гол «Балтики» в ворота «Зенита» из-за офсайда. Калининградцы позже заявили о намерении обжаловать это решение в экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (РФС). В игре между «Локомотивом» и «Пари НН» рефери назначил спорный пенальти в ворота железнодорожников и удалил нападающего команды Александра Руденко.

После встречи между «Краснодаром» и «Ростовом» судьи подверглись критике за отмену гола «быков» из-за зафиксированной игры рукой со стороны Джона Кордобы и назначение пенальти в ворота команды после падения Роналдо в борьбе с Джованни Гонсалесом.

Комментарии
