«Манчестер Юнайтед» и «Реалу» интересен «новый Родри» из Бундеслиги — TEAMtalk

Скаты «Манчестер Юнайтед» были впечатлены игрой 20-летнего полузащитника «Штутгарта» Чемы Андреса. Однако совершить потенциальный трансфер «красным дьяволам» может помешать мадридский «Реал», который продал игрока «швабам» минувшим летом. «Сливочные» рассматривают вариант с возвращением выпускника своей академии. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Королевский клуб» предусмотрел опцию обратного выкупа Андреса за € 11,4 млн. «Реал» может активировать эту опцию грядущим летом.

Подчёркивается, что по своим игровым качествам полузащитник похож на Родри из «Манчестер Сити» и экс-игрока «Барселоны» Серхио Бускетса.

В нынешнем сезоне Андрес принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

