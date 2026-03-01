«Енисей» упустил победу над «Волгой» в концовке первого матча под руководством Ташуева

Завершился матч 22-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между красноярским «Енисеем» и ульяновской «Волгой». Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Лапатухин из Москвы. Итоговый счёт 1:1.

На 41-й минуте пенальти реализовал нападающий команды из Красноярска Андрей Окладников. На 88-й минуте защитник «Волги» Дмитрий Тихий сравнял счёт. Матч стал первым официальным для «Енисея» под руководством нового главного тренера Сергея Ташуева, который зимой сменил российского специалиста Андрея Тихонова.

«Енисей» поднялся на 12-е место в таблице Первой лиги. У команды 24 очка в 22 играх. «Волга» осталась на 14-й строчке с 23 набранными очками.