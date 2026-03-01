Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Енисей — Волга Ульяновск, результат матча 1 марта 2026, счет 1:1, 22-й тур Первой лиги 2025/2026

«Енисей» упустил победу над «Волгой» в концовке первого матча под руководством Ташуева
Комментарии

Завершился матч 22-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между красноярским «Енисеем» и ульяновской «Волгой». Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Лапатухин из Москвы. Итоговый счёт 1:1.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 1
Волга Ул
Ульяновск
1:0 Окладников – 41'     1:1 Тихий – 88'    

На 41-й минуте пенальти реализовал нападающий команды из Красноярска Андрей Окладников. На 88-й минуте защитник «Волги» Дмитрий Тихий сравнял счёт. Матч стал первым официальным для «Енисея» под руководством нового главного тренера Сергея Ташуева, который зимой сменил российского специалиста Андрея Тихонова.

«Енисей» поднялся на 12-е место в таблице Первой лиги. У команды 24 очка в 22 играх. «Волга» осталась на 14-й строчке с 23 набранными очками.

