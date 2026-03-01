В «Динамо» Мх рассказали о состоянии Джавада на фоне военного конфликта в Иране

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о состоянии иранского полузащитника Мохаммада Хоссейннежада на фоне военного конфликта в его родной стране.

«Сегодня мы ещё не общались с Джавадом. Всё-таки всё началось только вчера. Понятно, что это непростая тема для Джавада. Я бы хотел оставить это внутри команды. Могу сказать, что клуб сделает всё возможное, чтобы помочь в любой ситуации и Джаваду, и его родным, и близким», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По данным СМИ, в ответ иранской стороной были совершены атаки на американские базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

