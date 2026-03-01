Скидки
Эдуард Сперцян высказался о возможном уходе из «Краснодара» летом
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба этим летом.

— Кажется, это трансферное окно — первое, когда не было разговоров, что ты можешь покинуть «Краснодар».
— Я провёл это трансферное окно спокойно. Я профессионал своего дела. Зачем реагировать на слухи? Их всегда было много и они будут. Не только у меня, у многих футболистов. Я счастлив в «Краснодаре». Сейчас одни цели: достичь ещё больших результатов с клубом. Летом уже посмотрим. Всё возможно, — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику ряда европейских клубов, включая «Лидс Юнайтед», «Ланс», «Порту» и «Севилью».

