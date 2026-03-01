Арбелоа отреагировал на жеребьёвку 1/8 финала ЛЧ, где «Реал» сыграет с «Ман Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, где «сливочным» предстоит встретиться с «Манчестер Сити».
«Это будут захватывающие матчи между двумя великими клубами. Болельщики «Реала» очень любят это противостояние из-за уровня соперника. Когда придёт время, мы подготовимся по полной», — приводит слова Арбелоа AS.
Первая игра между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 11 марта в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 17 марта в Манчестере и начнётся в 23:00.
Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
