Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Арбелоа отреагировал на жеребьёвку 1/8 финала ЛЧ, где «Реал» сыграет с «Ман Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, где «сливочным» предстоит встретиться с «Манчестер Сити».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Это будут захватывающие матчи между двумя великими клубами. Болельщики «Реала» очень любят это противостояние из-за уровня соперника. Когда придёт время, мы подготовимся по полной», — приводит слова Арбелоа AS.

Первая игра между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 11 марта в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 17 марта в Манчестере и начнётся в 23:00.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

