Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
«Динамо» — «Крылья Советов»: Тюкавин открыл счёт в матче на 15-й минуте

«Динамо» — «Крылья Советов»: Тюкавин открыл счёт в матче на 15-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу столичного клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'    

На 15-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин открыл счёт с прострела камерунца Муми Нгамалё.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 21 очко. Отрыв от зоны переходных матчей составляет четыре очка. «Крылья Советов» располагаются в зоне стыков, на 13-й строчке. У команды 17 очков в 18 турах. Отрыв от зоны прямого вылета — три очка.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
