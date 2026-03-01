«Динамо» — «Крылья Советов»: Тюкавин открыл счёт в матче на 15-й минуте

В эти минуты проходит матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу столичного клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 15-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин открыл счёт с прострела камерунца Муми Нгамалё.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 21 очко. Отрыв от зоны переходных матчей составляет четыре очка. «Крылья Советов» располагаются в зоне стыков, на 13-й строчке. У команды 17 очков в 18 турах. Отрыв от зоны прямого вылета — три очка.