Арбелоа ответил, будет ли Мбаппе готов к матчам с «Ман Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о состоянии здоровья нападающего Килиана Мбаппе, а также ответил, восстановится ли он к матчам 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Мы чётко понимаем, что с ним не так, а также чего мы хотим сейчас: чтобы он оправился от этих неприятных ощущений и полностью восстановился.

Будем наблюдать день за днём за развитием ситуации. Главное — чтобы он сам оценил своё самочувствие. Сейчас лучше не устанавливать никаких сроков и позволить Мбаппе самому понять своё состояние. Исходя из этого, мы будем принимать решения. Хотим, чтобы он вернулся в полной готовности. Когда Килиан достигнет этого состояния, он вернётся», — приводит слова Арбелоа AS.

Ранее сообщалось о наличии у Мбаппе травмы левого колена.

Первая игра между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 11 марта в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 17 марта в Манчестере и начнётся в 23:00.

