Магомед Адиев рассказал о состоянии травмированных игроков команды перед матчем с «Динамо»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился информацией о состоянии травмированных игроков команды. В преддверии выездного матча с московским «Динамо» в рамках 19-го тура Мир РПЛ, который состоится сегодня, 1 марта, тренер отметил улучшения в состоянии некоторых футболистов.

«Мы неплохо поработали в это трансферное окно, добрали футболистов. Сейчас можно сказать, что у нас команда сбалансирована, теперь на тех позициях, где требовалась конкуренция, она присутствует. У Рассказова были боли на третьем сборе, он только приступает к работе в общей группе. Решили пока не рисковать, уже к следующим играм он подойдёт. Раков тренируется индивидуально, есть определённые подвижки. Надеюсь, что в ближайшее время он сможет приступить к работе в общей группе. Марин и Сутормин тоже травмированы, в ближайшие дни они тоже должны присоединиться», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».