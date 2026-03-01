Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол

Магомед Адиев рассказал о состоянии травмированных игроков команды перед матчем с «Динамо»

Магомед Адиев рассказал о состоянии травмированных игроков команды перед матчем с «Динамо»
Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев поделился информацией о состоянии травмированных игроков команды. В преддверии выездного матча с московским «Динамо» в рамках 19-го тура Мир РПЛ, который состоится сегодня, 1 марта, тренер отметил улучшения в состоянии некоторых футболистов.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
3 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'    

«Мы неплохо поработали в это трансферное окно, добрали футболистов. Сейчас можно сказать, что у нас команда сбалансирована, теперь на тех позициях, где требовалась конкуренция, она присутствует. У Рассказова были боли на третьем сборе, он только приступает к работе в общей группе. Решили пока не рисковать, уже к следующим играм он подойдёт. Раков тренируется индивидуально, есть определённые подвижки. Надеюсь, что в ближайшее время он сможет приступить к работе в общей группе. Марин и Сутормин тоже травмированы, в ближайшие дни они тоже должны присоединиться», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

