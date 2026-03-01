Начало матча «Черноморец» — «Торпедо» перенесено из-за угрозы атаки БПЛА

Матч Лиги Pari «Черноморец» — «Торпедо» начнётся на полчаса позже запланированного времени — в 15:30 по московскому времени. Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе столичного клуба, перенос вызван угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск. Участники матча вынуждены были провести некоторое время в укрытии.

После 21 тура Первой лиги «Черноморец» набрал 24 очка и на текущий момент занимает 13-е место. «Торпедо» после аналогичного количества матчей заработало 21 очко и располагается на 15-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Факел» с 51 очком после 22 матчей.

