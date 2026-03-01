Начало матча «Черноморец» — «Торпедо» перенесено из-за угрозы атаки БПЛА
Поделиться
Матч Лиги Pari «Черноморец» — «Торпедо» начнётся на полчаса позже запланированного времени — в 15:30 по московскому времени. Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе столичного клуба, перенос вызван угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск. Участники матча вынуждены были провести некоторое время в укрытии.
Россия — Лига PARI . 22-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Черноморец
Новороссийск
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 21 тура Первой лиги «Черноморец» набрал 24 очка и на текущий момент занимает 13-е место. «Торпедо» после аналогичного количества матчей заработало 21 очко и располагается на 15-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Факел» с 51 очком после 22 матчей.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 1 марта 2026
-
14:13
-
14:07
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:32
-
13:31
-
13:30
-
13:25
-
13:23
-
13:21
-
13:14
-
13:11
-
13:05
-
13:05
-
13:01
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:50
-
12:40
-
12:35
-
12:31
-
12:22
-
12:20
-
12:16
-
12:10
-
12:10
-
12:07
-
11:55
-
11:55
-
11:49
-
11:47
-
11:45