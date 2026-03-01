Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Начало матча «Черноморец» — «Торпедо» перенесено из-за угрозы атаки БПЛА

Начало матча «Черноморец» — «Торпедо» перенесено из-за угрозы атаки БПЛА
Комментарии

Матч Лиги Pari «Черноморец» — «Торпедо» начнётся на полчаса позже запланированного времени — в 15:30 по московскому времени. Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе столичного клуба, перенос вызван угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск. Участники матча вынуждены были провести некоторое время в укрытии.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Черноморец
Новороссийск
Не начался
Торпедо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 21 тура Первой лиги «Черноморец» набрал 24 очка и на текущий момент занимает 13-е место. «Торпедо» после аналогичного количества матчей заработало 21 очко и располагается на 15-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Факел» с 51 очком после 22 матчей.

Материалы по теме
Алаев прокомментировал ход дела о влиянии на результаты матчей «Торпедо»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android