Юрий Сёмин оценил готовность команд после возобновления РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о готовности команд Мир Российской Премьер-Лиги к возобновлению сезона.

«Краснодар» и «Ростов» показали хороший матч. Команды в этот долгий период хорошо подготовились к возобновлению чемпионата. «Краснодар» стартовал мощно. Лидеры зачастую в первых матчах теряют очки. Гонка за чемпионство вновь открылась. Опять все в равных условиях. Готовность всех команд очень хорошая», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» победил «Ростов» (2:1) в матче 19-го тура РПЛ. Забитыми мячами в составе «быков» в первом официальном матче календарного года отметились полузащитники Эдуард Сперцян и Никита Кривцов. Единственный гол дончан забил хавбек Алексей Миронов.