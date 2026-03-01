Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа ответил, почему при нём Винисиус ярко проявляет себя

Арбелоа ответил, почему при нём Винисиус ярко проявляет себя
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, что он сделал для улучшения игровой формы нападающего Винисиуса Жуниора. Специалист возглавил команду 13 января. За этот период бразильский вингер забил семь голов и сделал три ассиста в 10 матчах во всех турнирах.

«Заслуга принадлежит Вини, который является фантастическим футболистом. Я оказываю ему большую поддержку и проявляю к нему много внимания, и призываю его товарищей по команде искать его [на поле], чтобы использовать его сильные стороны. Он решительный и ключевой футболист. Как тренер я сосредоточен на том, чтобы использовать его в самых разных ситуациях на поле», — приводит слова Арбелоа AS.

Материалы по теме
Винисиус счастлив в «Реале» при Арбелоа и близок к продлению контракта — AS

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android