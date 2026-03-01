Арбелоа ответил, почему при нём Винисиус ярко проявляет себя

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил, что он сделал для улучшения игровой формы нападающего Винисиуса Жуниора. Специалист возглавил команду 13 января. За этот период бразильский вингер забил семь голов и сделал три ассиста в 10 матчах во всех турнирах.

«Заслуга принадлежит Вини, который является фантастическим футболистом. Я оказываю ему большую поддержку и проявляю к нему много внимания, и призываю его товарищей по команде искать его [на поле], чтобы использовать его сильные стороны. Он решительный и ключевой футболист. Как тренер я сосредоточен на том, чтобы использовать его в самых разных ситуациях на поле», — приводит слова Арбелоа AS.

