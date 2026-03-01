Скидки
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Луис Энрике: «ПСЖ» плохо реализует пенальти, это ненормально

Луис Энрике: «ПСЖ» плохо реализует пенальти, это ненормально
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал низкую реализацию пенальти после матча 24-го тура Лиги 1 с «Гавром». В текущем сезоне у парижан успешными были лишь 5 из 10 ударов во всех турнирах и не реализованы последние три попытки. В матче с «Гавром» (1:0) с «точки» не забил нападающий Дезире Дуэ.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 37'    

«Мы находимся в сложной ситуации. Это ненормально, что упускаем явные моменты. У нас много игроков, которые умеют бить пенальти. Думаю, мы продолжим ротацию форвардов. Я рад, что мы выигрывали серии пенальти. У нас хорошие вратари и хорошие нападающие. Но вместе с тем мы плохо реализовываем пенальти», – приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.

