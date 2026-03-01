Футболистка сборной России высказалась об обстановке в ОАЭ, где команда проводит сборы

Футболистка сборной России Владислава Буткевич высказалась о ситуации в ОАЭ, где подопечные Юрия Красножана проводят тренировочные сборы. В субботу, 28 февраля, национальная команда разгромила Танзанию (4:1). Во вторник, 3 марта, россиянки сыграют с командой Ганы.

— С Танзанией получился очень сложный матч, команда сильная и физически подготовленная. Во втором тайме их замены очень усилили, тем более на фоне нашей усталости. Главное, добились результата, получилось забить много, хотя могли ещё больше. Впереди две игры, нужно побеждать.

— Насколько ситуация в ОАЭ влияла на команду?

— Мы — профессиональные спортсмены, целый день была подготовка к игре. Мы ждали новостей и информации от штаба, службы безопасности. Конечно, переживали, читая новости в интернете. Многие писали, спрашивали, но мы всех успокоили. Поводов для переживаний лично у нас не было, потому что мы понимали, что находимся в безопасном месте. Готовились к игре, поэтому вся ситуация несильно повлияла на нашу подготовку. Слава богу, нас это не коснулось, поэтому не о чем переживать. Надеюсь, в ОАЭ в целом всё будет хорошо, поскорее наладится. Не хотелось бы видеть такие новости.

— Слышали какие‑то звуки взрывов или замечали следы происходящего?

— Честно, нет. Никаких взрывов, ничего. Только новости друзья и знакомые присылали, оттуда и узнала. Днём перед игрой было время отдохнуть, увидела град сообщений и не поняла, что происходит. Все спрашивали, как мы, но, повторюсь, лично нас это никак не коснулось, — приводит слова Буткевич «Матч ТВ».

В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По данным СМИ, в ответ иранской стороной были совершены атаки на американские базы в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.