Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» заинтересован в подписании вингера «Реала» на замену Салаха — Конур

«Ливерпуль» заинтересован в подписании вингера «Реала» на замену Салаха — Конур
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Родриго Гоэс привлёк внимание «Ливерпуля». Клуб из Англии рассматривает возможность подписания бразильского игрока, сообщает инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х.

Родриго может стать заменой нападающему Мохамеду Салаху, который, вероятно, покинет «Энфилд» летом. Кроме «Ливерпуля», интерес к игроку проявляют «Интер», «Аль-Хиляль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне 25-летний Родриго провёл 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Родриго составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Луис Энрике: «ПСЖ» плохо реализует пенальти, это ненормально
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android