«Ливерпуль» заинтересован в подписании вингера «Реала» на замену Салаха — Конур

Полузащитник мадридского «Реала» Родриго Гоэс привлёк внимание «Ливерпуля». Клуб из Англии рассматривает возможность подписания бразильского игрока, сообщает инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х.

Родриго может стать заменой нападающему Мохамеду Салаху, который, вероятно, покинет «Энфилд» летом. Кроме «Ливерпуля», интерес к игроку проявляют «Интер», «Аль-Хиляль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне 25-летний Родриго провёл 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Родриго составляет € 60 млн.