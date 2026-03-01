«Этого можно было избежать». Моуринью — о просьбе Кабрала обменяться майками с Винисиусом

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью ответил, что думает о просьбе защитника его команды Сидни Лопеша Кабрала обменяться футболками с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором после ответного матча (2:1) клубов в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Я не думаю, что ситуация с футболками заслуживает осуждения, но её можно было избежать. Это нормальная и распространённая практика, когда игроки обмениваются футболками, особенно после важных, запоминающихся матчей. Ещё более естественным является обмен с игроками, которыми вы восхищаетесь или выступали в одной команде. Однако этого можно было бы избежать, учитывая произошедшее на минувшей неделе», — приводит слова Моуринью A Bola.

Напомним, в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1) Винисиус обвинил полузащитника «Бенфики» Джанлуку Престианни в расистских оскорблениях в свой адрес. В результате игрок лиссабонской команды был отстранён.

