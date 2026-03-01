Скидки
Футбол Новости

«Может, лучше очиститься по пути «Химок»?» Радимов — об игре «Крыльев» в матче с «Динамо»

«Может, лучше очиститься по пути «Химок»?» Радимов — об игре «Крыльев» в матче с «Динамо»
Комментарии

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Радимов поделился мнением об игре самарской команды после первого тайма матча 19-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо», в котором она пропустила три безответных мяча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

«Вы знаете, как я люблю «Крылья Советов», но после их первого тайма в 2026 году не могу молчать. Ребята, если вы ещё не выплатили долги, может, ну его и нафиг? Может, лучше очиститься по пути «Химок»? Зачем это всё?» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В мае 2025 года апелляционный комитет РФС не удовлетворил апелляцию «Химок» на решение комиссии РФС по лицензированию, отказав клубу в выдаче лицензии для участия в Мир РПЛ на сезон-2025/2026. Летом минувшего года подмосковный клуб объявил о прекращении своего существования. В сентябре «Химки» были признаны банкротом.

В конце декабря 2025 года «Крылья Советов» объявили о погашении долга клуба перед «РТ-Капитал» в размере 535 млн рублей. Общий объём долговых обязательств самарского клуба перед компанией составлял 926 млн рублей.

