«Может, лучше очиститься по пути «Химок»?» Радимов — об игре «Крыльев» в матче с «Динамо»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Радимов поделился мнением об игре самарской команды после первого тайма матча 19-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо», в котором она пропустила три безответных мяча.

«Вы знаете, как я люблю «Крылья Советов», но после их первого тайма в 2026 году не могу молчать. Ребята, если вы ещё не выплатили долги, может, ну его и нафиг? Может, лучше очиститься по пути «Химок»? Зачем это всё?» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В мае 2025 года апелляционный комитет РФС не удовлетворил апелляцию «Химок» на решение комиссии РФС по лицензированию, отказав клубу в выдаче лицензии для участия в Мир РПЛ на сезон-2025/2026. Летом минувшего года подмосковный клуб объявил о прекращении своего существования. В сентябре «Химки» были признаны банкротом.

В конце декабря 2025 года «Крылья Советов» объявили о погашении долга клуба перед «РТ-Капитал» в размере 535 млн рублей. Общий объём долговых обязательств самарского клуба перед компанией составлял 926 млн рублей.

