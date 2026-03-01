Вратарь «Краснодара» Агкацев: плотная борьба в РПЛ должна мотивировать не допускать осечки

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о плотной борьбе в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Как не терять концентрацию, когда такая плотная борьба в таблице?

— Наоборот, борьба в РПЛ должна мотивировать побеждать и не допускать осечки, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Клуб из Краснодара одержал победу в матче 19-го тура с «Ростовом» со счётом 2:1.

После этой игры «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея 43 очка. Отрыв от «Зенита», который находится на втором месте, составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», у которого 40 очков после 19 сыгранных матчей.