Вратарь «Краснодара» Агкацев: плотная борьба в РПЛ должна мотивировать не допускать осечки

Вратарь «Краснодара» Агкацев: плотная борьба в РПЛ должна мотивировать не допускать осечки
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о плотной борьбе в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Как не терять концентрацию, когда такая плотная борьба в таблице?
— Наоборот, борьба в РПЛ должна мотивировать побеждать и не допускать осечки, — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Клуб из Краснодара одержал победу в матче 19-го тура с «Ростовом» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'

После этой игры «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея 43 очка. Отрыв от «Зенита», который находится на втором месте, составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», у которого 40 очков после 19 сыгранных матчей.

