Сафонов высказался о победе «ПСЖ» в матче с «Гавром», где отыграл «на ноль»

Комментарии

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился мнением о победе парижской команды в матче 24-го тура Лиги 1 с «Гавром» со счётом 1:0. Также российский голкипер высказался о грядущей игре с «Монако» в чемпионате Франции (6 марта).

Франция — Лига 1 . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Баркола – 37'    

«Интересный, насыщенный матч и очередная важная победа.

Кажется, впервые в этом сезоне у нас +4 очка от второго места. Приятно иметь такой задел, особенно в период плей-офф Лиги чемпионов, когда каждый матч забирает огромное количество сил, как физических, так и моральных.

Впереди домашняя игра с «Монако». Две предыдущие встречи в ЛЧ показали, что лёгкой прогулки точно не будет. Интересно, чем на этот раз удивит соперник. Узнаем уже в следующую пятницу», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Вечер он провёл в роли наблюдателя». L’Équipe — об игре Сафонова в матче «ПСЖ» с «Гавром»

Фанаты «ПСЖ» скандируют фамилию Сафонова в честь дня рождения:

