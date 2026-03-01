Скидки
Роман Вега: приложим все силы, чтобы победить «Балтику» в Кубке России

Защитник «Зенита» Роман Вега поделился подробностями подготовки к предстоящему матчу Fonbet Кубка России с калининградской «Балтикой». Футболист подчеркнул, что команда настроена решительно и намерена выложиться на максимум ради достижения результата.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
— Роман, «Зениту» предстоит матч с «Балтикой» в Кубке, игра на вылет. Чего ожидаете от этой встречи?
— Да, снова будем играть с «Балтикой». Несколько дней назад уже был матч с ними, и мы понимаем, что вновь будет непросто. Но мы собираемся показать свой футбол и все силы бросить на то, чтобы третьего числа победить!

— Как проходит адаптация, акклиматизация после долгих сборов в тёплых краях к чуть более холодному климату?
— Немножко непривычно, конечно. Мы довольно долго были в тёплых краях, но всё зависит только от нас, а мы сделаем всё возможное, чтобы как можно быстрее привыкнуть к новым погодным условиям и уже с новыми силами ворваться в весеннюю часть, — приводит слова Веги официальный сайт клуба.

Игрок «Балтики» Варатынов: не показалось, что «Зенит» — сильная команда
