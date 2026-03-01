Матч «Сочи» — «Спартак» находится под угрозой срыва из-за атаки БПЛА на город

Матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Спартаком» находится под угрозой срыва из-за атаки БПЛА на город.

Из-за атаки БПЛА на Сочи в городе звучит воздушная тревога, работает система ПВО. Зрителей матча «Сочи» — «Спартак» просят покинуть стадион и найти укрытие. Стартовый свисток на стадионе «Фишт» должен был прозвучать в 16:30 по московскому времени. Об этом с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).

Самые титулованные футбольные клубы России: