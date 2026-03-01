Журавель: Нгамалё явно отобрал право на пенальти, вопрос, что там по командной дисциплине

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о пенальти в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Крыльями Советов». Команды играют в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 3:0 в пользу столичного клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Забавная заминка с пенальти «Динамо». Нгамалё явно отобрал это право вне очереди. И обратите внимание на диалог Гусева с Шароновым — кажется, Гусев уточняет у помощника, какой у нас там порядок пенальтистов. Гол есть гол, но вопрос, что там по командной дисциплине, всё равно будет. Впрочем, по такой игре «Динамо» и по луку Гусева (ранний Моуринью) тема пенальтистов может и не попасть в хайлайт», — написал Журавель в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 21 очко. Отрыв от зоны переходных матчей составляет четыре очка. «Крылья Советов» располагаются в зоне стыков, на 13-й строчке. У команды 17 очков в 18 турах. Отрыв от зоны прямого вылета — три очка.