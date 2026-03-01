В «Спартаке» отреагировали на информацию о возможном переносе матча с «Сочи»
Пресс-служба «Спартака» прокомментировала информацию о возможном переносе матча 19-го тура Мир РПЛ с «Сочи» из-за атаки БПЛА на Сочи.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак М
Москва
«В городе действуют ограничения. Но официальной информации о переносе или отмене матча на данный момент не поступало», — сказали в пресс-службе «Спартака» корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.
После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.
В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).
