В РПЛ подтвердили, что матч «Сочи» — «Спартак» может быть перенесён из-за атаки БПЛА

В пресс-службе Мир РПЛ подтвердили, что матч 19-го тура соревнования «Сочи» — «Спартак» может быть перенесён из-за атаки БПЛА.

«На территории Сочи объявлен режим беспилотной опасности. Лига мониторит ситуацию. По согласованию с координационным штабом и с основным вещателем, возможно, будет изменено время начала матча 19-го тура Мир РПЛ «Сочи» — «Спартак-Москва». О решении сообщим дополнительно», — сообщили в пресс-службе РПЛ «Чемпионату».

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).

Самые титулованные футбольные клубы России: