Семак: ожидаю от «Балтики» много борьбы, много движения и минимум моментов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ожидания от предстоящего матча с «Балтикой» в рамках Фонбет Кубка России.

— Сергей Богданович, впереди второй матч с «Балтикой» за несколько дней. Понятно, что кубковая игра — другая история, мы всегда об этом говорим. Тем не менее есть ли сходства и различия по вашим ожиданиям от предстоящей встречи по сравнению с матчем в Санкт-Петербурге?

— Не думаю, что будет большое различие в плане игры. И первый матч в чемпионате, который мы играли в Калининграде, и ответный в Санкт-Петербурге проходили по одному и тому же сценарию. «Балтика» играет в традиционную схему, которую они используют всегда. И, естественно, мы понимаем, как команда будет играть. От того, будет ли ротация, думаю, вряд ли кардинально может поменяться стиль игры. Много борьбы, много движения, минимум моментов. Конечно, всё бывает в футболе, может и по-другому сложиться матч, но, наверное, ожидания прежде всего связаны именно с таким ходом матча.

— Учитывая то, что Кубок вошёл в весеннюю стадию, и для «Зенита», и для «Балтики» это матч навылет. Насколько это накладывает дополнительную ответственность? Или как это влияет?

— Не думаю, что это накладывает дополнительную ответственность. Все понимают, это Кубок России, игра навылет. Побеждать хочется абсолютно всегда. И с этой целью все готовятся и настраиваются к любому матчу. И к следующему — так же! — приводит слова Семака официальный сайт клуба.