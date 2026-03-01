Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: ожидаю от «Балтики» много борьбы, много движения и минимум моментов

Семак: ожидаю от «Балтики» много борьбы, много движения и минимум моментов
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ожидания от предстоящего матча с «Балтикой» в рамках Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
03 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Сергей Богданович, впереди второй матч с «Балтикой» за несколько дней. Понятно, что кубковая игра — другая история, мы всегда об этом говорим. Тем не менее есть ли сходства и различия по вашим ожиданиям от предстоящей встречи по сравнению с матчем в Санкт-Петербурге?
— Не думаю, что будет большое различие в плане игры. И первый матч в чемпионате, который мы играли в Калининграде, и ответный в Санкт-Петербурге проходили по одному и тому же сценарию. «Балтика» играет в традиционную схему, которую они используют всегда. И, естественно, мы понимаем, как команда будет играть. От того, будет ли ротация, думаю, вряд ли кардинально может поменяться стиль игры. Много борьбы, много движения, минимум моментов. Конечно, всё бывает в футболе, может и по-другому сложиться матч, но, наверное, ожидания прежде всего связаны именно с таким ходом матча.

— Учитывая то, что Кубок вошёл в весеннюю стадию, и для «Зенита», и для «Балтики» это матч навылет. Насколько это накладывает дополнительную ответственность? Или как это влияет?
— Не думаю, что это накладывает дополнительную ответственность. Все понимают, это Кубок России, игра навылет. Побеждать хочется абсолютно всегда. И с этой целью все готовятся и настраиваются к любому матчу. И к следующему — так же! — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Роман Вега: приложим все силы, чтобы победить «Балтику» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android