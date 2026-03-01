Матч «Черноморец» — «Торпедо» пройдёт без зрителей из-за угрозы атаки БПЛА

Матч Лиги Pari «Черноморец» — «Торпедо» пройдёт без зрителей в связи с сохранением опасности применения БПЛА. Клуб «Черноморец» сообщает о существовании угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск. Участники матча вынуждены были провести некоторое время в укрытии. Следить за игрой можно будет в онлайн-трансляции. Начало встречи не изменилось — стартовый свисток прозвучит в 15:30.

После 21 тура Первой лиги «Черноморец» набрал 24 очка и на текущий момент занимает 13-е место. «Торпедо» после аналогичного количества матчей заработало 21 очко и располагается на 15-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Факел» с 51 очком после 22 матчей.

Материалы по теме Алаев прокомментировал ход дела о влиянии на результаты матчей «Торпедо»

Самые титулованные футбольные клубы России: