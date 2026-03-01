В Катаре приостановлены все футбольные турниры в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Пресс-служба Футбольной ассоциации Катара (QFA) объявила о переносе матчей всех футбольных турниров из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«Футбольная ассоциация Катара объявляет о переносе всех турниров, состязаний и матчей, начиная с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления. Новые даты возобновления соревнований будут объявлены в надлежащее время по официальным каналам Ассоциации», — написано в заявлении QFA на странице в социальной сети X.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

Материалы по теме Футболистка сборной России высказалась об обстановке в ОАЭ, где команда проводит сборы

Самые большие стадионы мира: