Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Катаре приостановлены все футбольные турниры в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

В Катаре приостановлены все футбольные турниры в связи с ситуацией на Ближнем Востоке
Комментарии

Пресс-служба Футбольной ассоциации Катара (QFA) объявила о переносе матчей всех футбольных турниров из-за ситуации на Ближнем Востоке.

«Футбольная ассоциация Катара объявляет о переносе всех турниров, состязаний и матчей, начиная с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления. Новые даты возобновления соревнований будут объявлены в надлежащее время по официальным каналам Ассоциации», — написано в заявлении QFA на странице в социальной сети X.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Исламская республика ответила ударами по американским военным базам и прочим объектам в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

Материалы по теме
Футболистка сборной России высказалась об обстановке в ОАЭ, где команда проводит сборы

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android