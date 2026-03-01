«Динамо» со счётом 4:0 разгромило «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ

Завершился матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 4:0 одержали хозяева поля.

На 15-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин открыл счёт с прострела камерунца Муми Нгамалё. На 26-й минуте Нгамалё реализовал пенальти. На 34-й минуте полузащитник Антон Миранчук довёл преимущество своей команды до крупного. На 72-й минуте нападающий Ярослав Гладышев забил четвёртый гол «Динамо» после выхода на замену. На 79-й минуте Левников назначил пенальти в ворота бело-голубых, однако решение было изменено после вмешательства VAR. На 90-й минуте защитник самарцев Томас Гальдамес был удалён за две жёлтые карточки.

«Динамо» поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых теперь 24 очка. «Крылья Советов» остались в зоне переходных матчей на 13-й строчке. У самарцев 17 набранных очков.