Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо — Крылья Советов, результат матча 1 марта 2026, счет 4:0, 19-й тур РПЛ 2025/2026

«Динамо» со счётом 4:0 разгромило «Крылья Советов» в 19-м туре РПЛ
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 4:0 одержали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

На 15-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин открыл счёт с прострела камерунца Муми Нгамалё. На 26-й минуте Нгамалё реализовал пенальти. На 34-й минуте полузащитник Антон Миранчук довёл преимущество своей команды до крупного. На 72-й минуте нападающий Ярослав Гладышев забил четвёртый гол «Динамо» после выхода на замену. На 79-й минуте Левников назначил пенальти в ворота бело-голубых, однако решение было изменено после вмешательства VAR. На 90-й минуте защитник самарцев Томас Гальдамес был удалён за две жёлтые карточки.

«Динамо» поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых теперь 24 очка. «Крылья Советов» остались в зоне переходных матчей на 13-й строчке. У самарцев 17 набранных очков.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Кокорин очень повзрослел». Звезда РПЛ 2010-х Кураньи — о настоящем и прошлом «Динамо»
Эксклюзив
«Кокорин очень повзрослел». Звезда РПЛ 2010-х Кураньи — о настоящем и прошлом «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android